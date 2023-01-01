مساعدات "إغاثي الملك".. ألف سلة غذائية بالسودان وكسوات شتوية للأسر الأكثر احتياجًا بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1.100 سلة غذائية في محلية الدالي بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 5.774 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.
على جانب آخر، واصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في مناطق زحلة وصور وصيدا والشوف بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.
كما وزّع المركز أمس 2.052 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 2.052 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.
إلى ذلك، قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ242 مستفيدًا خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر 2022م.
واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 22 مريضًا، وعيادة الطوارئ 45 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 37 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 121 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة، فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 20 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.