مساعدات "إغاثي الملك".. ألف سلة غذائية بالسودان وكسوات شتوية للأسر الأكثر احتياجًا بلبنان

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 22 مريضًا، وعيادة الطوارئ 45 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 37 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 121 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.