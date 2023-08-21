"الغامدي" قام بجولة تفقديَّة.. جامعة أم القرى تستقبل الطلبة في الأسبوع الأول من العام الجامعي 1445هـ

استقبلت جامعة أم القرى طلبتها في الأسبوع الأول من العام الجامعي 1445هـ.
وقام وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي بجولة تفقديَّة على الكليات والمباني التعليمية، ومعاينة التجهيزات التي اتخذتها الكُليَّات لاستقبال الطلبة والأعضاء داخل مباني ومرافق الجامعة؛ وذلك في أول أيام الدراسة، مستمعاً لانطباعات الطّلبة وتطلعاتهم حول بدء العام الجديد؛ وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل التَّحصيل العلمي والإنجاز؛ موجها لهم بالاستفادة من جميع مرافق الجامعة وخدماتها.
من جهته قام وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، بجولات ميدانيَّة متكررة على الكليات ومرافقها؛ وذلك للتَّأكد من سير العملية التعليمية، وانتظام الطلبة والأعضاء في قاعات الدِّراسة؛ مبينًا أنَّه تم تجهيز ما يقارب 2560 قاعة دراسيَّة، و1233 معملًا دراسيًّا بمقار الكليَّات بمكة المكرّمة، وكليات: الجموم، والقنفذة، والليث، وأضم.
كما تفقَّدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة وردة الأسمري؛ جاهزيَّة القاعات في مباني الطالبات، وعملية الإرشاد الأكاديمي لهنّ في وكالات الكليات لشطر الطالبات.