"الغامدي" قام بجولة تفقديَّة.. جامعة أم القرى تستقبل الطلبة في الأسبوع الأول من العام الجامعي 1445هـ

من جهته قام وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، بجولات ميدانيَّة متكررة على الكليات ومرافقها؛ وذلك للتَّأكد من سير العملية التعليمية، وانتظام الطلبة والأعضاء في قاعات الدِّراسة؛ مبينًا أنَّه تم تجهيز ما يقارب 2560 قاعة دراسيَّة، و1233 معملًا دراسيًّا بمقار الكليَّات بمكة المكرّمة، وكليات: الجموم، والقنفذة، والليث، وأضم.