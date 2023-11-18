البديوي: دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لديها شراكات استراتيجية في جميع المجالات

وأكد البديوي ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عُقد في سبتمبر 2023م، على أهمية تسريع وتيرة تلك المفاوضات وعقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين والفِرَق الفنية ومجموعات العمل الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.