تكريم الأرجنتيني صاحب مقطع الدعاء بفوز "الأخضر"

كرَّم مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المواطن الأرجنتيني "حلمي"، الذي انتشرت له مقاطع تمنَّى خلالها فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني.
ويعمل "حلمي" في مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس، وعبَّر من خلال مقاطع فيديو له عن حبه وانتمائه للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، وعزمه على الدعاء للمنتخب السعودي بالفوز قبل المباراة بيوم واحد.
من جانبه، عبَّر المواطن الأرجنتيني "حلمي" عن شكره وتقديره لأبناء الشعب السعودي كافة على مشاعرهم النبيلة تجاه الفيديوهات التي انتشرت له، التي أكد أنها من قلب صادق ومحبة عميقة للحكومة والشعب السعودي، الذي تربطه بهم رابطة الدين، التي هي أقوى الروابط. كما ثمَّن لمدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي مبادرته بتكريمه، التي وصفها بأنها ليست مستغربة على السعودية وشعبها الطيب والكريم.