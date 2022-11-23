تكريم الأرجنتيني صاحب مقطع الدعاء بفوز "الأخضر"

من جانبه، عبَّر المواطن الأرجنتيني "حلمي" عن شكره وتقديره لأبناء الشعب السعودي كافة على مشاعرهم النبيلة تجاه الفيديوهات التي انتشرت له، التي أكد أنها من قلب صادق ومحبة عميقة للحكومة والشعب السعودي، الذي تربطه بهم رابطة الدين، التي هي أقوى الروابط. كما ثمَّن لمدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي مبادرته بتكريمه، التي وصفها بأنها ليست مستغربة على السعودية وشعبها الطيب والكريم.