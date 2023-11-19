أمانة جدة ترفع جاهزيتها على نطاق 16 بلدية فرعية عقب توقعات بأمطار غزيرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، اليوم الأحد.
من جانبها، أعلنت أمانة المحافظة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فردًا و1691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزًا للإسناد.
وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنّب مصادر التيارات الكهربائية؛ حفاظًا على سلامتهم.
كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر تطبيق "بلدي"، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.