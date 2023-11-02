"الأرصاد" يعلن نجاح تمرين رصد 3 بجدة بمشاركة 33 جهة للتعامل مع الظواهر الجوية

وأعلن المركز نجاح التمرين في تحقيق الأهداف المحددة، بعد أن شارك ممثلو الجهات في الفرضية التي أجراها المركز للتعامل مع حالة جوية شديدة مؤثرة على منطقة مكة المكرمة، حيث طبقت عليها الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.