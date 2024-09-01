"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران وتبوك وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وهدى الشام والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعاصمة المقدسة والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص، وأمطارًا خفيفة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على شرورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أملج. وتشهد أمطارًا خفيفة على المعظم وتيماء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على العلا وخيبر وبدر وينبع النخل، وأمطارًا خفيفة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.