"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وهدى الشام والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعاصمة المقدسة والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص، وأمطارًا خفيفة على رابغ وجدة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.