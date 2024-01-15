فوز مشروع "مُرشد" بمسابقة تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة، فوز مشروع "مُرشد" لسليمان صالح الضالع بالمركز الأول، في "مسابقة تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن".
وفاز هذا المشروع بعد منافسة بين 450 مشروعًا محليًا ودوليًا؛ لتقديم الدعم لريادي الأعمال والمهتمين بإثراء تجربة الحاج.
جاء الإعلان على هامش "مؤتمر الحج والعمرة" الذي اختتم بمدينة جدة، نهاية الأسبوع الماضي.
يُذكر أن مشروع "مُرشد" لسليمان صالح الضالع، هو عبارة عن تطبيق لإدارة شؤون الإرشاد والتائهين والمفقودين في الحج والعمرة.
ويعمل هذا التطبيق على ربط الحجاج والمعتمرين مع المرشدين وشركات الحج والعمرة والمتطوعين والكشافة، ورفع بلاغات وحالات التوهان والفقدان، ومعالجة طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بأسرع وقت.
وجاء في المركز الثاني مشروع "iRAMA" لـ محمد سحاب، وهو عبارة عن تقنيات حديثة للزراعة الحيوية، الزراعة دون تربة، وإنشاء بيئات زراعية صناعية باستخدام تقنيات متقدمة وذكية حصرية، مدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء.
في حين فازت بالمركز الثالث، ديما الصالح عن مشروعها "مِهاد"، وهو عبارة عن بوابة لإثراء المعتمر والحاج في السيرة النبوية من خلال تقنيات الواقع المعزز "AR" لاكتشاف ماضي مكة والمدينة العريق وحاضرهما المشرق.
وتعمل هذه المشروعات على تحسين جودة الخدمة المقدمة للحاج والمعتمر، بتقديم جميع الحلول الممكنة لإثراء تجربتهم عن طريق إطلاق منصات إلكترونية تربطهم بمقدمي الخدمة مباشرة.