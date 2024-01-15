فوز مشروع "مُرشد" بمسابقة تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن

وجاء في المركز الثاني مشروع "iRAMA" لـ محمد سحاب، وهو عبارة عن تقنيات حديثة للزراعة الحيوية، الزراعة دون تربة، وإنشاء بيئات زراعية صناعية باستخدام تقنيات متقدمة وذكية حصرية، مدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء.