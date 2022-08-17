في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، ضبط مواطن بطريب قام بنقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والقبض على آخر بمحايل قام بإيواء 3 مخالفين لنظام أمن الحدود في منزله من الجنسية الإثيوبية.
وقال الأمن العام: تم ضبط مواطن في مكة المكرّمة ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة عددٍ من المركبات وتم ضبطه وهو يقود إحداها.
وأضاف: أُلقي القبض على مواطن قام بتكسير شاشات لأجهزة الصرّاف الآلي بمحافظة الخُبر، وضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية قاموا بالترصد بعددٍ من المقيمين والاحتيال عليهم بادعاء تقديم المساعدة لهم بالدخول إلى حسابهم لإحدى المنصات لإلكترونية، واستغلال ذلك في استخراج شرائح اتصال ببيناتهم، وتمّ ضبطهم وبحوزتهم 2025 شريحة اتصال وجهاز حاسوب وأجهزة قارئ للبصمة لشركات الاتصالات.
وأردف: ألقت قوات الأمن القبض على مواطن في بيشة بحوزته 2025 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبة يقودها، وفي نجران ألقت قوات الأمن القبض على مواطنَيْن ظهر أحدهما في فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته معرّضاً حياة الآخرين للخطر، فيما قام الآخر بتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي.. كما أُلقي القبض بالرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته أثناء وجوده في إحدى المناسبات الاجتماعية معرّضاً حياة مَن حوله للخطر.