في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وأردف: ألقت قوات الأمن القبض على مواطن في بيشة بحوزته 2025 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبة يقودها، وفي نجران ألقت قوات الأمن القبض على مواطنَيْن ظهر أحدهما في فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته معرّضاً حياة الآخرين للخطر، فيما قام الآخر بتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي.. كما أُلقي القبض بالرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته أثناء وجوده في إحدى المناسبات الاجتماعية معرّضاً حياة مَن حوله للخطر.