سمو محافظ الأحساء يزور مقر الشركة السعودية الكهرباء بالمحافظة

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم " الاثنين " مقر الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الأحساء وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مقر الشركة المهندس عصام السعيد مدير إدارة كهرباء الأحساء وكبير مهندسي وزارة الطاقة المهندس أحمد بن طلال زاكور ، ويأتي ذلك في إطار حرص سموّه على الاطلاع على أعمال الشركة ومشاريعها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.