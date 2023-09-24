"حرق نسخ من المصحف".. مقترح دنماركي للتجريم يطّلع عليه أمين "التعاون الإسلامي"

من جهته، جدد الأمين العام موقف المنظمة من مسألة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف مثلما تضمنه قرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، ودعوة المنظمة للدول المعنية باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة؛ مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الدنمارك في سبيل ذلك.