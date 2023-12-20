"إغاثي الملك سلمان" يوقع برنامجاً مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ برامج طبية تطوعية بالخارج

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً مشتركاً مع البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ برامج طبية تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك بمقر المركز في الرياض.