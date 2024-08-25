"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 15 طن أدوية ومستلزمات إلى كردستان

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، تلبية للاحتياجات الملحة في إقليم كردستان العراق، وامتدادًا للدور الإنساني النبيل المعهود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة في مختلف أرجاء العالم.