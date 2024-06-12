"الفرج" يؤكد تسخير إمكانات "المدني" لأمن وسلامة ضيوف الرحمن في الحج

وقدّم اللواء "الفرج" خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين في مهمة حج هذا العام الشكر والتقدير لقيادة المملكة على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني خاصة، والقطاعات عامة، ناقلاً للمنسوبين تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على ما يقدمونه من أعمال وجهود جليلة.