"حساب المواطن" يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 62

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023).
وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login.
وفي 11 ديسمبر الجاري أودَعَ برنامج حساب المواطن 3.6 مليارات ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
ويؤكد البرنامج أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي؛ وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/