"الحامد" لـ"سبق" عن "يوم التأسيس": 3 قرون يا وطني في عزة وازدهار

أكد المحلل السياسي ومؤسس ورئيس ملتقى الصفوة، الدكتور سعد عبدالله الحامد، اليوم الخميس، أن "يوم التأسيس" له رمزية ودلالات عميقة حول إرثنا التاريخي والحضاري المتوارث.
وقال: "إنه ترسيخ لمفهوم ومعنى تكوين الدولة بمعناه الحديث في الجزيرة العربية، بعد انتهاء دولة الخلافة الراشدة؛ حيث وضع حجر أساس بنائها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وكانت عاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وســـنة رســـوله محمد -صلى الله عليه وسلم-.
في ظل إرساء الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون مضت من التشتت والفرقة والتشرذم وعدم الاستقرار والنجاح في الصمود أمام محاولات القضاء عليها".
وأضاف "الحامد": في يوم تأسيس وطني الحبيب سأظل أفخر وأفاخر بذلك اليوم الذي وضع فيه حجر الأساس لانطلاقة قصة تأسيس دولة اسمها المملكة العربية السعودية في تاريخ 22 فبراير 1727م/ 1139 هـ.
وتابع في تصريحات لـ"سبق": هذا اليوم وضع أساس انطلاق مجد الدولة السعودية الأولى على يد الإمام المؤسس الإمام محمد بن سعود، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية كبرى ترسخ في أنفسنا وأنفس أبنائنا قيم الانتماء والاعتزاز والفخر بوطنهم العظيم.
وبما قام به هؤلاء الرجال من بطولات وتضحيات لبناء هذه الدولة العظيمة على امتداد ثلاثة قرون مضت إلى عصرنا الحالي، بالترافق مع النهضة والإنجازات المتوالية، لتدور عجلة التنمية بجهود ولاة أمر هذا البلد.
وأكمل الدكتور "الحامد": بعد سبع سنوات من انتهاء الدولة السعودية الأولى استعاد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، عام 1240هـ "1824م"، تأسيس الدولة السـعودية الثانية والتي استمرت إلى عام 1309هـ ـ "1891م"، في ظل جهود حثيثة لتوطيد دعائم الحكم فيها وأركان الحكم الرشيد.
وقال "الحامد": بعد نهاية الدولة السعودية الثانية، بعشر سنوات استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- عام 1319هـ "1902م" تأسيس الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها، تحت قيادة واحدة قوية متماسكة، ليبدأ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- خطواته الحثيثة في إقامة الدولة على ثوابت وأسس قوية وراسخة لها احتياجاتها وعليها التزامات داخليًا وخارجيًا، برغم أن مواردها ومصادرها الاقتصادية كانت محدودة نسبيًا.
وواصل: كانت الجهود على الجانب السياسي والاجتماعي والتنموي كبيرة وفاعلة، برغم الاعتماد على موارد محدودة مثل: التجارة والرعي والصيد والزراعة والصناعات اليدوية؛ حيث لم يتم اكتشاف النفط أو أي موارد طبيعية أخرى قد تكون مصدر دخل أساسي يدعم بناء الدولة في ذلك الحين.
وأضاف الكاتب "الحامد": "استمر الملك عبدالعزيز فى عملية إدارة الدولة وتنمية مرافقها حتى تم اكتشاف النفط عام 1352هـ، حين وقع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أول اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل كاليفورنيا "سوكال"، لتفتح معها آفاق رحبة وآمال كبيرة وصفحة قادمة لمستقبل أفضل من النهضة والتنمية التي قادها الملك عبدالعزيز وأبناؤه من بعده في شتى نواحي الحياة، ولتصبح المملكة العربية السعودية منطلق للقرار في العالم وتجمع بين مكانتها الدينية باحتضانها مكة المكرمة كقبلة للمسلمين قاطبة من شتى أنحاء العالم.
كما تصبح أيضًا معقلاً للتطور والنماء وصانعة للقرار الدولي وأول من يسعى لحل قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومقصدًا للسياحة والاستثمار والتراث والتكنولوجيا، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي استطاع أن يضع المملكة في مصاف الدول الكبرى من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبصماتها التي جعلت هذا البلد محط إعجاب العالم بأكمله، نتيجة ما يتحقق كل يوم من إنجازات في شتى المجالات العالمية".