"الحامد" لـ"سبق" عن "يوم التأسيس": 3 قرون يا وطني في عزة وازدهار

كما تصبح أيضًا معقلاً للتطور والنماء وصانعة للقرار الدولي وأول من يسعى لحل قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومقصدًا للسياحة والاستثمار والتراث والتكنولوجيا، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي استطاع أن يضع المملكة في مصاف الدول الكبرى من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبصماتها التي جعلت هذا البلد محط إعجاب العالم بأكمله، نتيجة ما يتحقق كل يوم من إنجازات في شتى المجالات العالمية".