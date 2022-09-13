الأمن البيئي يضبط مخالفَين لقطعهما 9 أشجار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (40) ألف ريال لكل شجرة.