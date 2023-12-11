اليوم.. "أمانة جدة" تباشر الخطة الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية بـ16 بلدية

أوضحت أمانة محافظة جدة، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة باشرت اليوم رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها بعض أحياء المحافظة أمس الأحد، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة. في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.