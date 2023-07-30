"هيئة الاتصالات" تصدر النسخة الثانية من تقرير "الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية"

وتناول التقرير جهود الهيئة في تعزيز الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية وتعظيم الفائدة من البنية التحتية الرقمية كممكن أساسي للقطاعات الأخرى، وتحقيق التنظيم الرقمي التعاوني لبناء منظومة مستدامة تعمل على تحفيز الاقتصاد الرقمي، حيث عملت الهيئة على تعزيز مفاهيم الاستدامة الرقمية في توجهاتها التنظيمية من خلال خارطة طريق (C.I.R.C.L.E.) والتي تركز على تقليص الفجوة الرقمية ونشر خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع معدلات إعادة التصنيع والتدوير، ودعم الاستثمار والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة وتمكين المدن الذكية والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى تنوع وتعدد الوظائف لمختلف فئات المجتمع في القطاع.