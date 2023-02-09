"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وتساقط ثلوج مع تدن في الرؤية

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد تساقط ثلوج مع تكون الصقيع وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة على دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة موجة باردة وتكون الصقيع على أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحاً.