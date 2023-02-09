"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: رياح وأتربة مثارة وتساقط ثلوج مع تدن في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية والجوف.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتساقط ثلوج مع تكون الصقيع وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة طريف والعويقيلة وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة على طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد تساقط ثلوج مع تكون الصقيع وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة على دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة موجة باردة وتكون الصقيع على أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وذعبلوتن وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.