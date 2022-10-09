42 ألف مستفيد بإرشاد اللغات.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات في الحرم

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم السبت 12 /3/ 1444هـ تمثلت في حصول 2378 مستفيداً على خدمات التطويف، واستفادة 14 ألفاً من التوعية الرقمية، و93500 مستفيد من التوعية الميدانية، و41968 من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1500 كتيب ومطوية توعوية.
وبيّنت أنه تم بذل 2500 لتر معطرات و100 فواحة للتعطير و230 لتر تعقيم بالبايوكير، و14900 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لتر تعقيم بالروبوتات، و1299 لتر معقمات للأيدي، و130 ألف لتر مطهرات.