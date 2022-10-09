42 ألف مستفيد بإرشاد اللغات.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات في الحرم

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم السبت 12 /3/ 1444هـ تمثلت في حصول 2378 مستفيداً على خدمات التطويف، واستفادة 14 ألفاً من التوعية الرقمية، و93500 مستفيد من التوعية الميدانية، و41968 من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1500 كتيب ومطوية توعوية.