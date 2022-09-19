"الشورى" يدعو الموارد البشرية لوضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة

وأصدر المجلس في مستهل جلسته قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المذكرة، قدّمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، كما وافق المجلس اليوم على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بعد الاستماع إلى ما ورد في تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن المذكرة المقدم من رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.