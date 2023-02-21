وزيرا السياحة والحج يطّلعان على سير الأعمال بوجهة "مسار" في مكة

قام وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بمتابعة سير الأعمال والمستجدات بوجهة "مسار" بمكة المكرمة، التي تُطَورها وتملكها شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تزامنًا مع تدشين الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، واقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوجهة.