"ساما" يطرح مسودة التعديلات على نظام مراقبة شركات التمويل لمرئيات العموم

ويأتي مقترح التعديل، انطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل؛ حيث يهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.