"الأرصاد": الحرارة تبقى مرتفعة على أجزاءٍ من مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الشرقية، الرياض، القصيم، بينما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.