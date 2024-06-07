محليات

"الأرصاد": الحرارة تبقى مرتفعة على أجزاءٍ من مكة والمدينة

سماءٌ غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ مُمطرة مصحوبة برياح
"الأرصاد": الحرارة تبقى مرتفعة على أجزاءٍ من مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الشرقية، الرياض، القصيم، بينما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس
الأرصاد
أمطار
درجات الحرارة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org