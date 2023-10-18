بمتابعة أكثر من 120 مهندسًا وفنيًا.. 8 آلاف سماعة تنقل الأذان في المسجد الحرام

ينقل النظام الصوتي في المسجد الحرام صوت الأذان والإقامة والصلوات والخطب، بمتابعة أكثر من 120 مهندسًا وفنيًا بشكل دائم قبيل كل صلاة، عبر شبكة الصوت المكونة مما يزيد على 8 آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.
ويتم التقاط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف من خلال لواقط بحساسية متطورة، وفق توازن صوتي تعمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء المسجد الحرم.
ويشرف عدد من مهندسي الصيانة على مدار الساعة على ميكروفونات احتياطية لمصدر الصوت؛ تعمل حال وجود عطل بشكل تلقائي، أما صحن المطاف فيجري عمل توازن للصوت بداخله عن طريق السماعات المحيطة به.