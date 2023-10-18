بمتابعة أكثر من 120 مهندسًا وفنيًا.. 8 آلاف سماعة تنقل الأذان في المسجد الحرام

ينقل النظام الصوتي في المسجد الحرام صوت الأذان والإقامة والصلوات والخطب، بمتابعة أكثر من 120 مهندسًا وفنيًا بشكل دائم قبيل كل صلاة، عبر شبكة الصوت المكونة مما يزيد على 8 آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.