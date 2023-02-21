نائب المفتي العام: يوم التأسيس تذكيرٌ بالتاريخ الناصع لتأسيس وحدة وبناء وطن

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن ذكرى يوم التأسيس، تذكيرٌ بالتاريخ الناصع والمشرق لتأسيس هذه الدولة المباركة على يد أسرة آل سعود، التي بنت وشيّدت هذه الدولة الشامخة قبل ثلاثة قرون في تاريخ الجزيرة العربية التي كانت تعيش حالةً من الفوضى وانتزاع الأمن والفقر والجهل، إلى أن قيّض الله هذه الأسرة المباركة التي أسست هذه الدولة القوية في نصرة الحق وأهله، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قبل ثلاثة قرون إلى يومنا هذا ولله الحمد.