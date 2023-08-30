أمين "التعاون الإسلامي" يلتقي كبير علماء المجمع الفقهي العراقي

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بغداد، اليوم، كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الدكتور حسن الطه.
وأشاد "طه" بالدور الفاعل والمواقف التي تبنّتها المنظمة تجاه الإساءات لنسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الغربية، والمهمة السامية للأمين في قيادته للمنظمة التي تمثل صوت العالم الإسلامي.
وأكد أهمية الانفتاح العربي والإقليمي على العراق الذي يشهد استقرارًا وتطورًا في العلاقات الدولية.
من جانبه، نوّه الأمين العام للمنظمة بمكانة العراق ودورها المؤثر في الساحة العربية والدولية، معبرًا عن سعادته بزيارة المجمع الفقهي العراقي الذي تميّز بخطابه المعتدل وانفتاحه على المرجعيات الدينية داخل العراق وخارجه.