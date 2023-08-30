أمين "التعاون الإسلامي" يلتقي كبير علماء المجمع الفقهي العراقي

من جانبه، نوّه الأمين العام للمنظمة بمكانة العراق ودورها المؤثر في الساحة العربية والدولية، معبرًا عن سعادته بزيارة المجمع الفقهي العراقي الذي تميّز بخطابه المعتدل وانفتاحه على المرجعيات الدينية داخل العراق وخارجه.