قبل بيعها في الأسواق.. ضبط وإتلاف 5 أطنان دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في الرياض

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها نصف مليون ريال (500,000 ريال) لمخالفتها المادة السادسة عشرة من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك).