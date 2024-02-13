32 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المسجلة على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، مع استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض الشرقية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان 31 درجة، وكل من جدة والقنفذة وينبع 30 درجة، ثم شرورة وبيشة والوجه 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 6 ْمئوية، تليها طريف وسكاكا 7 درجات، ثم حائل والقريات 8 درجات.
وسجّلت الرياض والخرج والمجمعة والأحساء وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.