32 ْمئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، مع استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض الشرقية.