وزير الخارجية يلتقي نظيريه الأرجنتيني والبرازيلي في بالي

من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانسا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية.