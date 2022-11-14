أنهت احتكار الدول الغنية لقرارات الاقتصاد العالمي.. ما أسباب تأسيس مجموعة العشرين؟

وتراجعت قيمة عملات هذه الدول وأفلست عدة بنوك بها تحت وطأة الأزمة، التي تمددت فطالت أسواق العملات في اليونان وأوكرانيا والمجر وروسيا وأمريكا، وفي غمرة هذه الأزمة الخانقة فكر وزير المالية الكندي بول مارتن في إنشاء مجموعة العشرين بداية عام 1999، للحيلولة دون تكرار هذه الأزمات، أو احتواء تداعياتها بسرعة إذا ظهرت قبل أن تستفحل، وارتكزت فكرة "مارتن" لتأسيس المجموعة على وجوب مشاركة الدول النامية في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وقد عرض "مارتن" فكرته على نظيره الأمريكي وقتئذ لورانس سامرز، فاقتنع بجدواها، واتفقا على تحقيقها، فاختار الوزيران 19 دولة للانضمام للمجموعة هي: أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.