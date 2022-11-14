أنهت احتكار الدول الغنية لقرارات الاقتصاد العالمي.. ما أسباب تأسيس مجموعة العشرين؟

عصفت بالاقتصاد العالمي خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي مجموعة من الأزمات المالية، التي أدت في السنة الأخيرة من تلك العشرية إلى نشأة مجموعة العشرين، التي عبّر ظهورها عن تحول نوعي في تقرير أولويات الاقتصاد العالمي، فقد أنهي تأسيس مجموعة العشرين احتكار الدول الغنية لقيادة الاقتصاد العالمي، وتحديد أولوياته، بعد أن أفسحت المجموعة لعدد من الدول النامية المجال لمشاركة الدول الغنية في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي.
وبدأت الأزمات المالية العالمية بأزمة البيزو المكسيكي، الذي انخفض فجأة في ديسمبر 1994، مما ترتب عليه عجز المكسيك عن تسديد أقساط ديونها، وزعزعة أسواق المال والبورصات في بلدان قارة أمريكا اللاتينية، وتدهور قيم عملات عديدة في الأسواق المالية بسنغافورة ولندن ونيويورك، وقد استمرت الأزمة طيلة عام 1995 وخفت حدتها تدريجياً في العام الذي بعده، ولم يكد العالم يتعافى من الأزمة المكسيكية حتى داهمته أزمة أضخم وأوسع نطاقاً عام 1997، تفجرت على وقع كشف البنك المركزي التايلندي أن احتياطياته أقل من الأرقام المعلن عنها؛ مما أطلق هجمة مضاربة شرسة على العملة التايلندية، انتقلت عدواها إلى 13 دولة في جنوب شرق آسيا بينها اليابان.
وتراجعت قيمة عملات هذه الدول وأفلست عدة بنوك بها تحت وطأة الأزمة، التي تمددت فطالت أسواق العملات في اليونان وأوكرانيا والمجر وروسيا وأمريكا، وفي غمرة هذه الأزمة الخانقة فكر وزير المالية الكندي بول مارتن في إنشاء مجموعة العشرين بداية عام 1999، للحيلولة دون تكرار هذه الأزمات، أو احتواء تداعياتها بسرعة إذا ظهرت قبل أن تستفحل، وارتكزت فكرة "مارتن" لتأسيس المجموعة على وجوب مشاركة الدول النامية في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وقد عرض "مارتن" فكرته على نظيره الأمريكي وقتئذ لورانس سامرز، فاقتنع بجدواها، واتفقا على تحقيقها، فاختار الوزيران 19 دولة للانضمام للمجموعة هي: أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وطرح "مارتن" فكرة المجموعة في قمة كولونيا الألمانية لمجموعة السبع في يونيو 1999، وحظيت الفكرة بالموافقة، وأُسست مجموعة العشرين رسمياً في 26 سبتمبر 1999، لتصبح المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وعقدت المجموعة اجتماعاتها السنوية في البداية على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وعقب الأزمة المالية في عام 2008، رُفع مستوى التمثيل في الاجتماعات لتضم قادة الدول الأعضاء، وقد انعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في نوفمبر 2008، ورأس وفد المملكة في القمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.