اليمن.. توقيع اتفاقية لتنفيذ خامس مراحل مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن؛ لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع، حيث وقّعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم: سيجري بموجب الاتفاقية تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازاً، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب، مما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسيل.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.