اليمن.. توقيع اتفاقية لتنفيذ خامس مراحل مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع

وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم: سيجري بموجب الاتفاقية تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازاً، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب، مما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسيل.