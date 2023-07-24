"اللهيبي" أول سيدة مديراً للتعليم في المملكة.. تعرف على سيرتها الذاتية

تُعدّ منال مبارك محمد اللهيبي المدير العام لتعليم جدة أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة في المملكة العربية السعودية منذ فترة وزارة المعارف وحتى وزارة التعليم؛ وذلك سعياً لتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات من الجنسين لتحقيق أهداف رؤية 2030.
و"اللهيبي" حاصلة على بكالوريوس العلوم الشرعية من كلية التربية بجدة عام 1412 تدرجت بين العمل التعليمي في قاعات التعليم والإشراف التربوي ورئاسة الأقسام والإدارات، حيث عملت معلمة علوم شرعية فمشرفة تربوية فرئيسة لشعبة العلوم الشرعية ثم مشرفة مواد نظرية بوحدة تطوير المدارس فمديرة مكتب التعليم بوسط جدة ومديرة إدارة الإشراف التربوي فمساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات ومكلفة داخلياً بالبنين.
وهي مهتمة بالموقف الصفي وأركانه (معلم - طالب - منهج)، وبتحسين التحصيل الدراسي وتطوير القيادات المدرسية وتجويد الممارسات الإشرافية.
وأكدت العزم على بذل كل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفق توجيهات الوزارة لدفع عجلة التعليم وتجويد مخرجاته ومواصلة الإنجازات التعليمية والعلمية في جميع المنافسات العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 في مجالات التعليم.
وأعربت "اللهيبي" عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على ما تجده بنات الوطن من التمكين والدعم والاهتمام، ولوزير التعليم ووكيل الوزارة للموارد البشرية على ثقتهما ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن في موقعها الجديد.