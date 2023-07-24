"اللهيبي" أول سيدة مديراً للتعليم في المملكة.. تعرف على سيرتها الذاتية

تُعدّ منال مبارك محمد اللهيبي المدير العام لتعليم جدة أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة في المملكة العربية السعودية منذ فترة وزارة المعارف وحتى وزارة التعليم؛ وذلك سعياً لتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات من الجنسين لتحقيق أهداف رؤية 2030.