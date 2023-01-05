"البيئة" تنفذ جولات ميدانية على مواقع المخيمات بالليث

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي أن الجولات الميدانية على مواقع المخيمات البيئية أسفرت عن أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المخيمات بالمحافظة على الغطاء النباتي ونظافة الموقع.
وأضاف أنه تم أخذ جولة على مواقع الغطاء النباتي التابعة للمكتب، وأخذ التعهدات على أصحاب الإبل بإبعاد إبلهم من مواقع الغطاء النباتي، ولوحظ أثناء الجولة وجود إبل ترعى وسط مجمعات للأراك في موقع (الرخمي)، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالف.
وأكد مواصلة حراس المراعي والغابات في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالقيام بجولات ميدانية تهدف للمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه.
وتُصدر تصاريح التخييم من قِبل المركز بضوابطه واشتراطاته العامة والخاصة، في إطار تنظيم نشاط التخييم، وتنمية وتطوير السياحة المستدامة بما لا يؤثر على الغطاء النباتي وتنوعه، إضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يهدف إلى حماية وتنمية مواقع الغطاء النباتي واستدامتها والمحافظة عليها وتذليل التحديات التي تواجهها في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.