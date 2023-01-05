"البيئة" تنفذ جولات ميدانية على مواقع المخيمات بالليث

وأكد مواصلة حراس المراعي والغابات في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث بالقيام بجولات ميدانية تهدف للمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه.