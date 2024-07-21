نشر محتوى مسيء وخادش وتعطيل حركة السير.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض "الأمن العام" عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في الرياض؛ قام بنشر محتوى مسيءٍ وخادشٍ للحياء بمنصات التواصل الاجتماعي مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي القصيم؛ تمّ القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ظهروا في مشاجرة جماعية في مكانٍ عامٍ لخلافٍ بينهم.
وأوضح "الأمن العام"، أنه تمّ القبض على 11 مقيماً من الجنسية البنجلاديشية بالرياض؛ قاموا بتعطيل حركة السير ومضايقة المارّة وتوثيق ذلك ونشره.