نشر محتوى مسيء وخادش وتعطيل حركة السير.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في الرياض؛ قام بنشر محتوى مسيءٍ وخادشٍ للحياء بمنصات التواصل الاجتماعي مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.