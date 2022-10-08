د.العيسي يدشن في إسلام آباد حملة رابطة العالم الإسلامي لإغاثة الشعب الباكستاني

وقد استقبل رئيس الوزراء بجمهورية ‫باكستان‬ الإسلامية، السيد شهباز شريف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد، الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي وصل أول أمس على رأس وفدٍ رفيعٍ من رابطة العالم الإسلامي إلى جمهورية باكستان الإسلامية، في جولةٍ مُوسَّعةٍ تشمل عددًا من المدن والقرى، يقف خلالها على أوضاع المتضرّرين من الفيضانات، ويلتقي القيادة الباكستانية وكبار المسؤولين، ويلقي خُطَب الجمعة في عددٍ من الجوامع.