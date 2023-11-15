طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 أمام الجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، عن طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجمهور شراء التذاكر اعتباراً من اليوم، للحدث الرياضي الوطني في المملكة، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، وستتوفر تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 عبر الموقع الإلكتروني: tickets.saudigames.sa.