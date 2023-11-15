طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 أمام الجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، عن طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجمهور شراء التذاكر اعتباراً من اليوم، للحدث الرياضي الوطني في المملكة، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، وستتوفر تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 عبر الموقع الإلكتروني: tickets.saudigames.sa.
وكشفت اللجنة المنظمة عن توفر تذاكر منطقة الرياضات بسعر 25 ريال فقط والتي تتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات للرياضة التي يختارها، بالإضافة إلى إمكانية حضور المسابقات الأخرى التي تقام في نفس المنطقة.
كما تتوفر أيضاً تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة ويتم تحديد سعرها وفقاً لعدد أيام المنافسات التي تقام فيها اللعبة.
فيما سيستمتع طلاب الجامعات بسعر مخفّض للتذكرة وذلك عبر تسجيلهم عند شراء التذاكر من خلال بريدهم الإلكتروني الجامعي.
وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً للأطفال دون 16 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.
الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية ومدربين ومشرفين، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز تعد الأعلى من نوعها وبقيمة تتخطى 250 مليون ريال.