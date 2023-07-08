"في قبضة الأمن".. يستعرض عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مواطن في سكاكا قام بترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة حيّة وجهاز لا سلكي، وتم القبض على مواطن في الأحساء قام باتخاذ مزرعته وكراً لترويج 71.967 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.