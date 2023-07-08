"في قبضة الأمن".. يستعرض عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مواطن في سكاكا قام بترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة حيّة وجهاز لا سلكي، وتم القبض على مواطن في الأحساء قام باتخاذ مزرعته وكراً لترويج 71.967 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.
وبحسب الفيديو، تم القبض على مواطن في حائل قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته على مبلغ مالي.
وأضاف الأمن العام على حسابه بـ"تويتر" أنه "أُلقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين".
كما أُلقي القبض على أربع أشخاص في الرياض روجوا مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم على أسلحة نارية وذخيرة حية.
وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام باتخاذ منزله وكراً لترويج مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي العيدابي تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج 450 كيلو جراماً من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها.
وفي القريات تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته على أسلحة نارية وبيضاء وبندقية هوائية وذخيرة حية ومنظار.
وفي الرياض تم القبض على خمسة مواطنين قاموا بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم على أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.