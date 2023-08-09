مزرعة بريطانية تقدم 17 صقراً من إنتاج صقور فائزة بسباقات في المزاد الدولي لمزارع الإنتاج

جذبت مزرعة (إس إف بي) البريطانية هواة تربية الصقور نحو جناحها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي ويستمر لمدة 21 يوماً، ويقام بملهم (شمال مدينة الرياض)، إذ عرضت المزرعة مجموعة من صقور أبرزها الحر والبيور والقرموشة، من إنتاج أمهات شاركت في سباقات عالمية.
وأوضح وكيل المزرعة البريطانية محمد يوسف محمود، أن المزرعة تعرض في المزاد بالنسخة الحالية، 17 صقراً من الأنواع المحببة لدى الصقارين، مبيناً أنَّ أول أيام المزاد شهد عقد صفقات بيع عند أغلب المزارع المتواجدة في مقر المزاد، متوقعاً ارتفاع الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر أنَّ (إس إف بي) تعرض بجناحها في المزاد صقوراً من إنتاج سلالات شاركت في سباقات عالمية كمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، وحصدت جوائز بمراكز مختلفة، وغيرها من السباقات في دول الخليج، مشيراً إلى تميُّز بعض الصقور المعروضة لديه بقوتها في الصيد وحساسيتها العالية في تحديد الفريسة.
وثمَّن جهود نادي الصقور السعودي في التنظيم؛ الذي وصفه بالاستثنائي، مضيفاً أن المزرعة البريطانية سبق لها المشاركة في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وحصلت على مراكز متقدمة؛ لكثرة المشاركات بأفضل الصقور التي أنتجتها المزرعة.
ويقدم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة للصقارين والمهتمين، مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، يوفر سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.
يذكر أن المزاد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تتجاوز 10 ملايين ريال وأكثر من 800 صقر حققت بعضها مراكز متقدمة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي يعدُّ أكبر تجمع للصقور في العالم، مما دفع نادي الصقور السعودي لاستحداث 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في المهرجان، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد، وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح (الدعو).