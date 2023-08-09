مزرعة بريطانية تقدم 17 صقراً من إنتاج صقور فائزة بسباقات في المزاد الدولي لمزارع الإنتاج

يذكر أن المزاد حقق في النسختين السابقتين مبيعات تتجاوز 10 ملايين ريال وأكثر من 800 صقر حققت بعضها مراكز متقدمة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي يعدُّ أكبر تجمع للصقور في العالم، مما دفع نادي الصقور السعودي لاستحداث 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في المهرجان، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد، وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح (الدعو).