بـ 35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت طريف 7 درجات فقط.
وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان وشرورة وينبع 33 مئوية، وكل من وادي الدواسر والقنفذة 32 درجة، فيما سجّلت المدينة المنوّرة وبيشة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 7 درجات، تليها السودة 8 مئوية، ثم أبها وحائل والقريات 9 درجات، وبريدة وعرعر 10 مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات وطريف والطائف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء والسودة نسبة رطوبة 90%.