بـ 35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت طريف 7 درجات فقط.