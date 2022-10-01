مقولة ولي العهد وحديث "المؤسّس" لـ"أسد".. "سيف الإسلام بن سعود" يستذكر ويروي

وتابع: "ثم جاء مرسوم ملكي في العام 1954م باستقلال وزارة الصحة عن وزارة الداخلية، وإنشاء أول مجلس وزراء بتشكيلته الأولية، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 39 مليون ريال إلى 117 مليون ريال، ثم زاد عدد المستشفيات بالمملكة في عام 1957م، وتم افتتاح عدد من المستشفيات في الرياض، وبريدة، وعنيزة، وشقراء، والمجمعة، وحائل، وأبها، وجازان، وبيشة، ثم قام الملك سعود -رحمه الله- بشراء أربعة مستشفيات متنقلة تكلفتها السنوية 400 ألف ريال للقرى والهجر والبوادي التي لم تصل إليها الخدمات الصحية، كذلك تم إطلاق أول مشروع لمكافحة الملاريا في الجنوب الغربي والشرقية وفي عدد من انحاء المملكة وأصبح التطعيم إجبارياً، ثم تم إصدار مرسوم ملكي لنظام التدابير الصحية الوقائية، وفي عام 1960م كان هناك تحول في الخدمات وإعادة تشكيل وزارة الصحة".