أمير جازان يرعى انطلاق "المعرض الدولي للامتياز والاستثمار الدولي".. مساء الغد

وأشارت أن المعرض يشهد جلسات حوارية عدة لمتحدثين متخصصين في مجال الامتياز والاستثمار التجاري لدعم رواد الأعمال في مشاريعهم المقبلة، كما سيتمكن رواد الأعمال والمستثمرون من التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة وامتلاك المشروعات والتبادل التجاري، وكذلك الحصول على دعم الجهات الحكومية المشاركة ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز.

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