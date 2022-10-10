أمير جازان يرعى انطلاق "المعرض الدولي للامتياز والاستثمار الدولي".. مساء الغد

تحت رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ينطلق المعرض الدولي للامتياز والاستثمار الدولي، مساء غد الثلاثاء، في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعرض عبير جليح أن المعرض استقطب ما يقارب ٨٠ علامة تجارية من مختلف مناطق المملكة وبشتى القطاعات المختلفة.
وأضافت أن بنك التنمية يقدم دعمه للكثير من العلامات التجارية في المعرض، حيث يعتبر الراعي الرسمي التمويلي.
وتابعت قائلة إن المعرض يتمتع بالعديد من المزايا النوعية، منها وجود الجهات الحكومية والمؤسسات الكبيرة التي تقدم الدعم والتمكين والاستشارات والحلول التمويلية، وكذلك وجود برامج حافلة من اللقاءات المهمة وقصص النجاح التي تعتبر من المميزات الحصرية في معرض جازان.
وأشارت أن المعرض يشهد جلسات حوارية عدة لمتحدثين متخصصين في مجال الامتياز والاستثمار التجاري لدعم رواد الأعمال في مشاريعهم المقبلة، كما سيتمكن رواد الأعمال والمستثمرون من التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة وامتلاك المشروعات والتبادل التجاري، وكذلك الحصول على دعم الجهات الحكومية المشاركة ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز.
ويعتبر معرض جازان النسخة السابعة ولأول مرة سيقام على أرض جازان والتي تعتبر البذرة الأولى لفتح سوق الامتياز والاستثمار التجاري في مختلف مناطق المملكة.