تقديم 50 ساعة تدريبية متخصصة لرواد الأعمال في مدينة الخبر

وكلمة الرئيس التنفيذي للملتقى من 8:00 إلى 8:05 مساءً، وكلمة الشريك الاستراتيجي بدر بن سليمان الرزيزاء، من 8:05 إلى 8:10 مساءً، وتكريم الرعاة في الملتقى من 7:50 إلى 8:00 مساءً، وتكريم المشاركين في الملتقى من 8:00 إلى 8:30 مساءً.