أعلن بنك التنمية الاجتماعية بـ"إمبريتك السعودية" الدولي لرواد الأعمال، اليوم الثلاثاء، تقديم 50 ساعة تدريبية متخصصة لرواد الأعمال في مدينة الخبر، خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر المقبل، بمقر الغرفة.
يأتي ذلك ضمن فعاليات ملتقى الامتياز التجاري "فرنشايز ماركت الخبر"، بالتعاون مع مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية، ولدعم ريادة الأعمال.
وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز السلوكيات الريادية، وتطوير المهارات اللازمة لرواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة.
ويتعلق برنامج "إمبريتك" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بتمكين رواد الأعمال ليس على تطوير المهارات فحسب، بل وعلى زيادة قدرات المتدربين التنافسية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
ويتضمن برنامج الافتتاح الرسمي للملتقى 4 سبتمبر المقبل، الاستقبال الرسمي للضيوف والزوار في الساعة 4:00 عصرًا، والافتتاح الرسمي، وحضور رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، في الساعة 7:30 مساءً.
وجولة في سوق العلامات التجارية في الساعة 7:30 - 7:45 مساءً، ومقدم الحفل في الساعة 7:45 - 7:55 مساءً، وفيديو الملتقى في الساعة 7:55 - 8:00 مساءً.
وكلمة الرئيس التنفيذي للملتقى من 8:00 إلى 8:05 مساءً، وكلمة الشريك الاستراتيجي بدر بن سليمان الرزيزاء، من 8:05 إلى 8:10 مساءً، وتكريم الرعاة في الملتقى من 7:50 إلى 8:00 مساءً، وتكريم المشاركين في الملتقى من 8:00 إلى 8:30 مساءً.
كما تنظم إدارة الملتقى عدة برامج ولقاءات مهمة لرواد الأعمال، بمشاركات حكومية، تنطلق، الاثنين 4 سبتمبر المقبل، في اليوم الأول للملتقى من خلال جلسة خاصة، بتمويل برنامج الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية.