عوائد "أول منصة تداول سعودية بدون عمولة"

كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة أ. عادل العتيق: اليوم نعلن عن انطلاق عوائد بشكلها الجديد كشركة مالية تقدم مصفوفة من المنتجات والخدمات النوعية، نسعى من خلالها إلى جعل تجربة الاستثمار سهلة وواضحة ومتاحة للجميع بدون أعباء إضافية، وستتاح خدمات الاستثمار والتداول في الأسهم الأمريكية - في المرحلة الأولى - للمواطنين والمقيمين بالمملكة إلى أن تتوسع إلى أسواق مالية أخرى ومتاحة للتداول في عدد من دول المنطقة.