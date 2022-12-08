"تخصصي الطائف" ينجح في استئصال ورم من مريض خمسيني

نجح فريق من قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في التعامل مع حالة شديدة الخطورة.
وتبين التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أن مريضاً خمسينياً حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد الفحص تبين وجود نزف داخلي بسبب انفجار ورم بالكلية اليسرى.
وقال إنه على الفور تم التعامل مع الحالة، ورسم خطة علاجية على مراحل، الأولى إيقاف النزيف وإغلاق الشرايين المغذية للورم، ونفذ ذلك الإجراء فريق الأشعة التداخلية بالمستشفى.
وأضاف "الحميدان" أنه بعد استكمال الأشعات والتحاليل والتي بينت وجود ورم غير حميد بالكلية اليسرى بلغ قطره 25 سم ممتد إلى الوريد الكهفي البطني، ويعتبر في مرحلة متقدمة، تم تحضير المريض للمرحلة الثانية من العلاج، وهي الاستئصال الجذري للورم وامتداده، واستمرت العملية سبع ساعات.
من جهته، أفاد رئيس قسم المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز المالكي أن مثل تلك الحالات تعمل في المستشفيات التخصصية والمدن الطبية نظرًا لصعوبة الحالة وتعقيداتها، وهي العملية الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.
وبين "المالكي" أن المريض حاليًا يستعد للخروج من المستشفى بعد استكمال برنامجه التأهيلي.