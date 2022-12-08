"تخصصي الطائف" ينجح في استئصال ورم من مريض خمسيني

وأضاف "الحميدان" أنه بعد استكمال الأشعات والتحاليل والتي بينت وجود ورم غير حميد بالكلية اليسرى بلغ قطره 25 سم ممتد إلى الوريد الكهفي البطني، ويعتبر في مرحلة متقدمة، تم تحضير المريض للمرحلة الثانية من العلاج، وهي الاستئصال الجذري للورم وامتداده، واستمرت العملية سبع ساعات.