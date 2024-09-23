"فهد السلطان" يرفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين وولي عهده لترقيته "مستشارًا أول أعمال"

رفع فهد بن سلطان بن علي السلطان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.
وأعرب "السلطان" عن امتنانه واعتزازة بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا وحافزًا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الملك والوطن.
كما قدم شكره وتقديره لوزير الإعلام على ما يحظى به منسوبو الوزارة والهيئات الإعلامية المرتبطة بها من اهتمام ودعم وتشجيع، سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق.