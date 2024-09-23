"فهد السلطان" يرفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين وولي عهده لترقيته "مستشارًا أول أعمال"

رفع فهد بن سلطان بن علي السلطان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.