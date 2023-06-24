"جادة الإبل" في تبوك يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الرفيحي"

أعلن مهرجان "جادة الإبل" في تبوك، اليوم الأحد، أسماء الفائزين في مسابقة "الرفيحي"، التي تهدف لتأصيل هذا الموروث الشعبي والحفاظ عليه.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز محمد ناصر الحويطي بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وزيد سالم الحويطي بالمركز الثاني وجائزة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال.
وحصل المتسابق عبدالله محمد البلوي، على المركز الثالث، وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف ريال.
ويؤدى "الرفيحي" عبر صفين متقابلين أو على شكل نصف دائرة؛ إذ يقوم أحد المؤدين بالرقص الفردي؛ فيما يردد الصفان بالتناوب قصائد متنوعة بموضوعات مختلفة، يصاحبه ضرب للدف، وصفق بالكفوف، وضرب الأرض بالأقدام.
وأخذ "الرفيحي" اسمه من الرفح "بسكون حرف الفاء"، أي الطلوع والنزول في أثناء تأدية الحركة، ويعتمد على الألحان الخفيفة وأبيات الشعر القصيرة ذات الأحرف القليلة.