طرقٌ تتطور وموانئ تتصدر ودعم مستمر.. مسيرة نجاحات وإنجازات "النقل"

كل هذه النجاحات والإنجازات التي حققتها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في كافة قطاعاتها؛ يعود فيها الفضل -بعد توفيق الله- إلى دعم قيادة المملكة الحكيمة التي أولت هذا القطاع الحيوي أهميةً بالغة؛ لما له من إسهامات في تسهيل حركة تنقل الناس وربط كل المدن والمناطق، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط الحركتين التجارية والاقتصادية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تمكين العديد من قطاعات الدولة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية؛ حيث سترفع منظومة النقل والخدمات اللوجستية من وتيرة أعمالها في المرحلة المقبلة وستواصل رحلتها في كتابة صفحات مليئة بالإنجازات؛ سعيًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030م.