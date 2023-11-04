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أمطار تتواصل والضباب حاضر.. أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الوطني للأرصاد: درجات الحرارة بين 36 و8 مئوية والرطوبة تصل إلى 95%
أمطار تتواصل والضباب حاضر.. أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المركز، أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف المركز، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة بينبع 36 مئوية، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالطائف وبريدة والدمام.

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